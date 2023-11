Lombardia: Procura, allontanamento Kimberly volontario, ragazza sta bene ed è in territorio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si comunica che all'esito delle indagini sinora volte e sulla base degli elementi verificati l'allontanamento dalla propria abitazione di Kimberly Bonvissuto è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute ed in territorio italiano. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi". Lo comunica in una nota ufficiale la Procura di Busto Arsizio.(Com)