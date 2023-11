Sardegna: a Siniscola esplode bombola di gas in abitazione, tre donne ferite gravemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre donne sono rimaste ferite in modo a Siniscola, in provincia di Nuoro, per un incendio scatenato dall'esplosione di una bombola di gas in un'abitazione. E' accaduto intorno alle 9.30 di questa mattina in via Cadorna. Ingenti i danni a una villetta di tre piani. Le tre donne hanno subito ustioni gravi e sono state trasportate in codice rosso al Centro grandi ustioni di Sassari. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco nell'abitazione al primo piano si è verificata un'esplosione dovuta ad un accumulo di Gpl fuoriuscito da una bombola a servizio della cucina dell’abitazione. La deflagrazione ha divelto completamente una delle pareti perimetrali oltre a tutte le porte e finestre dell’appartamento oltre ad innescare un incendio che si è propagato nell’ambiente cucina. (Rsc)