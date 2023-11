Giustizia: Costa (Azione) a FI, su separazione carriere subito pdl in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla separazione delle carriere "il Parlamento era partito con ottimo ritmo. Sette sedute di commissione Affari costituzionali tra febbraio e marzo 2023. Poi il governo annuncia un suo disegno di legge per dopo l'estate e tutto di ferma fino a settembre. Poiché il disegno di legge del governo non arriva, si tengono tre nuove sedute di audizioni tra settembre e ottobre, l'ultima il 4 ottobre. Poi il tema sparisce dall'ordine del giorno, contestualmente all'approdo in Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato. Da un mese e mezzo, non si parla più di separazione delle carriere ed il disegno di legge del governo non è mai stato approvato (si trattava chiaramente di un bluff)". Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato di Azione. "Apprezziamo il fatto che Forza Italia consideri il tema prioritario, come lo consideriamo noi - prosegue il parlamentare -. Ma dobbiamo essere concreti e smascherare i bluff ministeriali. Quindi mi appello a Forza Italia: alla prossima conferenza dei capigruppo chiediamo insieme (Azione e FI) la calendarizzazione in Aula della Camera delle proposte di legge sulla separazione delle carriere. È l'unico modo per far ripartire l'iter. Noi ci siamo". (Rin)