Medio Oriente: Stoltenberg, Iran fermi attacchi di gruppi affiliati, rischio aumento tensioni

- L'Iran deve fermare gli attacchi alle postazioni statunitensi in Siria e Iraq fatte dai suoi gruppi affiliati. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa di Bruxelles, in vista della riunione dei ministri degli Esteri alleati di domani e mercoledì. "Gli alleati della Nato sono presenti in tutta la regione medio orientale, anche attraverso la nostra missione in Iraq. Abbiamo assistito ad attacchi con droni e razzi contro postazioni statunitensi in Siria e in Iraq, nonché ad attacchi a navi commerciali. Questo sottolinea il rischio di un'escalation. L'Iran deve fermare i gruppi affiliati", ha detto Stoltenberg. (Beb)