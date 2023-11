Medio Oriente: ministra Esteri tedesca, pausa umanitaria ponte per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pausa umanitaria nella Striscia di Gaza dovrebbe servire da ponte per una duratura soluzione politica al conflitto israelo-palestinese. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, all'incontro dell'Unione per il Mediterraneo in corso a Barcellona. L'esponente dei Verdi ha evidenziato: “Gli israeliani possono vivere in sicurezza soltanto se i palestinesi vivono in sicurezza”. (Geb)