Salute: a Roma il Convegno sulla lattoferrina, ricercatori da più di 17 Paesi del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Roma la XVI International Conference on Lactoferrin Structure, Function and Applications, che dal 1991 si svolge ogni due anni in diverse parti del mondo. Al convegno - si legge in una nota - hanno partecipato ricercatori provenienti da più di 17 Paesi. Il Convegno si è articolato in numerose sessioni riguardanti la struttura, le funzioni e le applicazioni nuove e già note di questa interessante glicoproteina, che, come tutti i prodotti naturali, è multifunzionale. Come già nelle precedenti edizioni, la giornata di apertura è stata particolarmente interessante in quanto dedicata all'importantissimo tema dell'influenza della purezza e dell'integrità della lattoferrina sulle sue varie funzioni. Infatti, è stato ampiamente dimostrato che l'uso di integratori contenenti lattoferrina a basso costo e di bassa qualità ne condiziona significativamente l'efficacia (Prof. Hans J. Vogel, University of Calgary, Canada). Pertanto, il Comitato Internazionale sulla Lattoferrina, costituito da nove membri provenienti dal Canada, Usa, Cina, Giappone, Perù, Messico, Russia e Italia, sta finalmente valutando l'eventualità di definire un range di valori che caratterizzino la purezza, l'integrità, la percentuale di saturazione in ferro, la presenza di frammenti di digestione, di peptidi, di lipopolisaccaride e di catene di glicosilazione entro i quali deve rientrare la lattoferrina contenuta nell'integratore o nel "medical food" e a cui attenersi se si vuole commercializzare un prodotto sicuro ed efficace. Questi controlli dovranno essere eseguiti anche su lattoferrine ricombinanti con particolare riferimento ai siti e alle catene di glicosilazione (dr.ssa Vanessa Castagna, Turtle Tree Ltd, Woodland, CA, Usa). Durante questa sessione sulla qualità delle varie lattoferrine commerciali, sono stati riportati i risultati di uno studio che mette in paragone l'efficacia della lattoferrina estratta da colostro e da latte rispetto al colostro intero (dr. Luigi Rosa, Università di Roma La Sapienza in collaborazione con Forhans Passion4Oralcare). (segue) (Com)