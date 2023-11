Salute: a Roma il Convegno sulla lattoferrina, ricercatori da più di 17 Paesi del mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre riguardo alle infezioni, sono state ampiamente discusse le principali infezioni pediatriche in cui la somministrazione della lattoferrina è in grado di ridurre la morbidità a causa della sua attività antimicrobica, antiinfiammatoria e immunomodulante che mima l'effetto protettivo della lattoferrina nel latte umano (prof.ssa Theresa Ochoa, Instituto de Medicina Tropical, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perù). Di rilievo sono state le presentazioni sui nuovi usi della lattoferrina e, in particolare, nel trattamento dell'anemia da infiammazione (prof.ssa Piera Valenti, Chair del XVI International Conference on Lactoferrin), delle cistiti ricorrenti e interstiziali (prof.ssa Rosalba Paesano, Microbo S.r.l. in collaborazione con Pharmaguida), dell'iperferritinemia associata o meno all'emocromatosi (dott.ssa Giuditta Pollio, Ematologia, Salerno), e nella prevenzione delle complicanze associate a chemioterapia di induzione con la modulazione del microbiota in pazienti pediatrici (dott.ssa Nunzia Decembrino, Università di Catania). Altre presentazioni di grande interesse al fine di un possibile impiego clinico della lattoferrina hanno riguardato le malattie neurodegenerative (prof.ssa Bing Wang, Gulbali Institute, Charles Sturt University, Australia). Nella malattia di Parkinson, in esperimenti in vitro in colture cellulari che mimano la malattia, l'aggiunta della lattoferrina ha un ruolo neuroprotettivo che sembra basarsi sulla capacità della lattoferrina di chelare il ferro. Questa presentazione tenuta dalla Dott.ssa Giusi Ianiro (gruppo del prof. Giovanni Musci, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise) ha vinto il Geneviève Spik Award del Convegno. L'effetto neuroprotettivo della lattoferrina è stato anche sottolineato in un'altra presentazione (prof. Stephane Sizonenko, Geneve University Hospital, Switzerland). Inoltre, da anni molti ricercatori rivendicano un ruolo della lattoferrina nei confronti dei tumori. In questo Convegno, è stato presentato uno studio in cui si dimostra che la lattoferrina ha un ruolo nella soppressione della proliferazione di cellule tumorali che viene potenziato se si usa un complesso lattoferrina-acido oleico (prof. Vadim Vasilyev, Institute of Experimental Medicine, Saint-Petersburg, Russia). (Com)