Trasporti: Atm, conducenti Milano manifestano davanti a Palazzo Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi per la mobilità milanese ormai è cronica. Oggi davanti a Palazzo Marino una rappresentanza dei conducenti di ATM per chiedere maggiori risorse al Comune per salvare l'azienda. Dimissioni in massa e pochi neoassunti. Questa la spirale senza uscita. A loro si sono uniti per solidarietà i tassisti Milanesi. "Uniamo le forze. Basta alibi e scaricabarili- afferma Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d'Italia in comune di Milano- serve investire molto di più. A cominciare dai profitti derivanti dalle partecipate milanesi che quest'anno porteranno decine di milioni di euro in più nelle casse comunali. Aumentiamo di stipendi, torniamo a rendere appetibili questi lavori. Altrimenti Milano rischia lo stallo con dimissioni in massa e riduzione delle corse. Questo (e non solo) quello che chiederemo nella prossima discussione di bilancio." Al presidio ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia Christian Garavaglia: “Siamo a fianco dei lavoratori, che svolgono un servizio fondamentale per tutta la cittadinanza. Dobbiamo tutelarli dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la loro sicurezza e incolumità mentre lavoravo. Troppo sono le aggressioni che subiscono.” (Com)