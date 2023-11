Ucraina: Paesi Bassi hanno consegnato "oro degli sciti" a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno consegnato all'Ucraina la collezione del cosiddetto "oro degli Sciti", proveniente originariamente dai musei della Crimea. Lo ha confermato il Museo nazionale di storia ucraino, situato a Kiev, in un messaggio pubblicato sul suo sito web. Il museo archeologico olandese Allard Pierson ha inviato la collezione al Museo nazionale di storia ucraino, dove i manufatti saranno custoditi "fino alla liberazione della Crimea". Gli specialisti ucraini hanno iniziato l'ispezione di 565 articoli per un valore di 10 milioni di dollari, che comprendono sculture antiche e gioielli. Il direttore generale del Museo nazionale di storia dell'Ucraina, Fedor Androshchuk, ha sottolineato che da parte sua il museo "farà ogni sforzo per la conservazione della collezione, in modo che i cittadini e gli ospiti dell'Ucraina possano vederla". Nel 2013 quattro musei della Crimea inviarono la collezione ai Paesi Bassi per una mostra temporanea. Dopo l'annessione della penisola alla Russia, sia Kiev che Mosca hanno rivendicato i diritti alla collezione, che andava restituita alla fine del 2014. La Corte d'appello di Amsterdam decise il 26 ottobre 2021 che la collezione doveva essere consegnata all'Ucraina. Nel gennaio 2022, i musei della Crimea hanno fatto un ricorso per cassazione alla Corte Suprema olandese, ma l'organismo ha confermato la sua decisione. (Kiu)