Violenza donne: Bellucci, opposizione prenda posizione su assalto a "Pro vita"

- "La violenza non si combatte con la violenza: l’assalto alla sede romana di 'Pro vita e famiglia' è pieno d’odio e di inaudita ferocia che, di certo, non aiuta in alcun modo a contrastare la violenza sulle donne. Un fatto gravissimo su cui l’opposizione non può fare finta di niente. Schlein, Conte e Landini prendano posizione contro questo atto infame". Lo afferma il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.(Rin)