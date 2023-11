Ucraina: Ukrenergo, 2.576 località del Paese con carenze di energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi 2.576 insediamenti dell'Ucraina soffrono di carenze di energia elettrica e in oltre duemila casi i problemi sono provocati dal maltempo. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della compagnia energetica statale ucraina Ukrenergo. "In generale, 2.046 insediamenti nelle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporozhzhia, Kiev, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kherson, Khmelnitsky, Cherkasy, Chernivtsi e Chernihiv rimangono senza corrente elettrica", ha precisato Ukrenergo. La società ha anche esortato i cittadini a ridurre i consumi finché le condizioni meteorologiche non miglioreranno. (Kiu)