Piemonte: 500 mila euro per il supporto all'attività dei Vigili del fuoco

- Acquisto di divise, mezzi e attrezzature, ma anche carburante e corsi di formazione. Sono alcune delle spese ammissibili al contributo messo a bilancio dalla Regione Piemonte con la delibera approvata in giunta questa mattina per dare sostegno ai Vigili del fuoco volontari. Un fondo da 500 mila euro, che che verrà equamente suddiviso (6.400 euro) per ciascuno dei 78 Comuni sede di Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari del Piemonte. "La scelta della nostra Amministrazione è sempre stata quella di supportare coloro che si impegnano per gli altri gratuitamente e, oggi - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi -, lo dimostriamo per il secondo anno consecutivo, grazie ad uno stanziamento Regionale a favore di 78 Distaccamenti piemontesi dei Vigili del fuoco volontari", hanno concluso (Rpi)