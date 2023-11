Israele: presidente tedesco Steinmeier, sette milioni di euro per il kibbutz di Beeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha deciso lo stanziamento di sette milioni di euro nel 2024 per la ricostruzione del kibbutz di Beeri, tra gli insediamenti attaccati dal movimento islamista palestinese Hamas in Israele il 7 ottobre scorso. È quanto dichiarato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante la visita che ha effettuato oggi a Beeri. Gli aiuti della Germania verranno impiegati per ricostruire un centro culturale e un centro anziani nel kibbutz. Ai lavori prenderanno parte giovani apprendisti tedeschi del settore dell'artigianato. (Geb)