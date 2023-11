Lazio: Intesa Sanpaolo, esportazioni poli tecnologici stabili nel secondo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esportazioni dei poli tecnologici laziali stabili nel secondo trimestre dell’anno dopo un primo trimestre decisamente difficile. Chiude anche nel secondo trimestre in positivo il polo aerospaziale con un +44,7 per cento (variazione tendenziale), mentre il polo Ict e il polo farmaceutico registrano una flessione, rispettivamente del -17,9 per cento e del -4,5 per cento. Nel complesso – riferisce una nota di Intesa Sanpaolo – nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni dei poli tecnologici laziali registrano un -10,6 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2022. Terzo trimestre consecutivo con il segno meno per il polo farmaceutico del Lazio che registra una flessione delle esportazioni del 4,5 per cento, condizionato principalmente dal forte calo delle vendite in Belgio che resta comunque il primo mercato di sbocco. Positivi gli scambi con Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito dove invece si registra una crescita a doppia cifra. In crescita anche gli scambi con l’Austria. Nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni del polo farmaceutico si sono posizionate su valori pari a circa 5,3 miliardi di euro. Si conferma il trend negativo per il polo Ict romano che ha mostrato un calo tendenziale del 17,9 per cento. A condizionare le performance del trimestre sono stati tutti i principali sbocchi commerciali, tra cui Emirati Arabi Uniti e Regno Unito ma anche Germania, Stati Uniti e Qatar. (segue) (Com)