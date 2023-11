Germania: governo intende approvare bilancio supplementare nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco intende approvare nel pomeriggio di oggi il bilancio supplementare per il 2023. È quanto comunicato dal portavoce dell'esecutivo federale, Steffen Hebestreit. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della crisi dei conti pubblici in cui si trova la Germania dopo la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Il verdetto ha aperto una lacuna da 60 miliardi di euro nelle casse dello Stato, obbligando il governo del cancelliere Olaf Scholz a congelare sia il bilancio per il 2023 sia le autorizzazioni alla spesa in programma nel 2024. Con la finanziaria supplementare verrà nuovamente sospeso il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. Disattivato dal 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus, questo strumento era stato ripristinato nel 2023. Scholz presenterà il bilancio supplementare al Bundestag nella giornata di domani 28 novembre. (Geb)