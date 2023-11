Ucraina: Stoltenberg, Kiev ha riconquistato 50 per cento del territorio perso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha riconquistato il 50 per cento del territorio perso nella prima fase della guerra. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, in vista della riunione dei ministri degli Esteri alleati di domani e mercoledì. "Mercoledì il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, si unirà a noi per la prima riunione del Consiglio Nato-Ucraina a livello di ministri degli Esteri. Riaffermeremo il sostegno a lungo termine della Nato", ha detto. "L'anno scorso l'Ucraina ha vinto le battaglie di Kiev, Kharkiv e Kherson. Quest'anno continua a infliggere pesanti perdite alla Russia. L'Ucraina ha riconquistato il 50 per cento del territorio che la Russia aveva conquistato e ha prevalso come nazione sovrana e indipendente. Questa è una grande vittoria per l'Ucraina. Nel frattempo, la Russia è più debole politicamente, economicamente e militarmente", ha concluso Stoltenberg. (Beb)