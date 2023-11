Russia: Lavrov, rafforziamo ruolo dei Brics durante la nostra presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia farà di tutto per garantire che durante la sua presidenza nei Brics il gruppo rafforzi la sua posizione sulla scena internazionale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al Forum delle letture di Primakov a Mosca. "L'anno prossimo assumeremo la presidenza nel gruppo dei cinque, che non saranno i cinque, come ho detto, i membri quasi raddoppiano, e faremo di tutto per rafforzare la posizione dei Brics sulla scena internazionale e continuare a svolgere un ruolo sempre più significativo nella formazione di un giusto ordine mondiale", ha osservato Lavrov. (Rum)