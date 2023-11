Venezia: aperture straordinarie dei Musei civici per le festività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Venezia, tramite un comunicato, ha reso noto che i Musei civici e le mostre a Venezia e Mestre, per le festività natalizie faranno alcune aperture straordinarie. Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, ogni venerdì e sabato il Palazzo Ducale e il Museo Correr di Venezia saranno aperti fino alle ore 21, con ultimo ingresso alle ore 20:30. Nelle giornate di Natale e il primo dell'anno, saranno inoltre visitabili le mostre "Chagall. Il colore dei sogni" al Centro Culturale Candiani di Mestre (fino al 13 febbraio 2024), "Il ritratto veneziano dell'Ottocento" e "Maurizio Pellegrin. Me stesso e io" (fino al primo aprile 2024) al secondo piano di Ca' Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna, oltre al Museo di Storia naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, Palazzo Mocenigo e Museo del Merletto a Burano. Nella giornata di martedì 26 dicembre saranno aperti anche Ca' Rezzonico - Museo del Settecento veneziano con la preziosa mostra dedicata a "Rosalba Carriera, miniature su avorio" e il Museo Fortuny con il progetto di European Month of photography e Off - oculus Foto Festival "Ripensare il paesaggio vs Ripensare l'identità" (fino al 15 gennaio). Aperti invece tutti i giorni il Museo Correr con la mostra "East-West Calligraphy" (fino al 7 gennaio) e il Museo del Vetro di Murano con "Cento anni di vetro. Nason Moretti: storia di una famiglia muranese, e Murano: Upcycling Glass" (fino al 6 gennaio). (Rev)