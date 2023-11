Russia: Lavrov, non abbiamo piani aggressivi contro nostri vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha mai avuto e non avrà mai i piani aggressivi nel confronto dei Paesi vicini. E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo al Forum delle letture di Primakov a Mosca. Lavrov ha ricordato le parole del Segretario della difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, secondo cui la Russia potrebbe attaccare i Paesi adiacenti se l'Occidente non inviasse aiuti all'Ucraina. "La Russia non ha piani aggressivi, non ci sono piani di conquista, non c'erano e non ci possono essere", ha detto il ministro russo.(Rum)