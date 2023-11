Regno Unito: Cleverly interviene oggi alla Camera dei Comuni, focus su misure immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno britannico, James Cleverly, interverrà oggi alla Camera dei Comuni spiegando che il governo è ancora impegnato a rivedere le misure per ridurre l'immigrazione legale. Lo riporta l’emittente televisiva “Sky News”. Cleverly ammetterà che il Regno Unito non ha ancora riaffermato il controllo su chi entra nel Paese, in riferimento ai dati dell'Ufficio nazionale delle statistiche (Ons) che la settimana scorsa hanno mostrato come la migrazione netta nel Regno Unito negli due ultimi anni abbia raggiunto la cifra record di 750 mila persone. Secondo l'emittente televisiva britannica, il ministro dell'Interno illustrerà la gamma di opzioni che il governo suggerisce per frenare la migrazione legale. (Rel)