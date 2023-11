Sicurezza: ministero Interno Libia invia pattuglie di ricognizione nel deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Imad Mustafa Trabelsi, ha inviato pattuglie di ricognizione nella zona desertica di Hamada al Hamra, a sud di Tripoli, nell'ovest del Paese. Lo ha reso noto lo stesso ministero sulla sua pagina Facebook, precisando di aver istituito diversi posti di blocco per far rispettare la sicurezza e arrestare i fuorilegge sulle strade che collegano le aree di Qaryat, Tabaqah e Dirj. Si tratta di un'area dove i contrabbandieri sono molto attivi, in quanto snodo fondamentale che collega Sebha, nel sud della Libia, alla regione di Zintan, nel nord, per finire alla città costiera di Zuwara, da cui partono imbarcazioni di contrabbandieri verso l'Europa. (Lit)