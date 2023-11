Pnrr: Matteoni(ex Confartigianato), sia davvero concreto per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Pnrr, quando la speranza è l'ultima a morire. La scorsa settimana il Ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha presentato in conferenza stampa il nuovo Piano di Ripresa e Resilienza che è stato rivisitato e integrato, in sinergia con la Commissione europea e con tutte le amministrazioni titolari. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Un percorso istituzionale e amministrativo - aggiunge - che ha tra i suoi fondamentali obiettivi quello di rafforzarne l'efficacia nel promuovere la crescita economica, la tutela dell'ambiente, la coesione sociale e l'efficienza energetica. All'interno del nuovo pacchetto sono previsti diversi miliardi di euro per imprese, famiglie, giovani, lavoro, salute, infrastrutture e ricostruzione dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. Siamo consapevoli di essere di fronte a un impegno complesso e delicato ma ci auguriamo davvero che questo nuovo Piano abbia realmente superato le numerose criticità attuative del passato e possa davvero permettere al Governo nazionale di sostenere la crescita economica tramite un più profondo sistema di riforme e investimenti. In questo complicato momento di congiuntura economica e sociale, infatti, è necessario passare in maniera veloce e concreta dalle parole ai fatti. Il governo ci riuscirà?".(Com)