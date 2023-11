Industria: domani a Torino la posa della prima pietra della Città dell'Aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città dell'Aerospazio di Torino prende finalmente forma. Domani, in concomitanza con la partenza degli Aerospace e Defense Meetings, verrà posata la prima pietra per il progetto di corso Marche. La prima azione, come già anticipato dalla presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte Fulvia Quagliotti durante il centenario dell'industria dell'aeronautica, sarà la ristrutturazione e la partenza dei laboratori del Politecnico di Torino. In Piemonte il settore aerospaziale è in continua crescita. Gli ultimi dati, presentati la scorsa settimana dall'assessore all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca, certificano tra il 2020 e il 2022 un aumento del fatturato da 7 a 8 miliardi, un incremento degli occupati da 20 a 35 mila persone e un numero di imprese passato da 350 a 450. Numeri che, uniti alle dichiarazioni e agli investimenti delle aziende coinvolte nel progetto, lasciano ben sperare la Regione. (Rpi)