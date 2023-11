Medio Oriente: Tajani a omologo Israele, bene accordo rilascio ostaggi e pausa combattimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha parlato con l'omologo di Israele, Eli Cohen, per esprimere la soddisfazione dell’Italia per l’accordo sul rilascio degli ostaggi e sulla pausa dei combattimenti per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari. Lo ha riferito lo stesso Tajani su X (ex Twitter), spiegando di aver ribadito l'impegno del governo italiano per "l'unica soluzione sostenibile e duratura: due popoli, due Stati". (Res)