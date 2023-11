Bulgaria: oltre 280 scuole chiuse a causa del maltempo, allerta rossa nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle abbondanti nevicate in Bulgaria, oltre 280 scuole di 13 distretti del Paese sono rimaste chiuse. Lo riporta l'emittente radiofonica "Radio Bulgaria". Nelle ultime 24 ore, la Direzione generale per la tutela della popolazione ha ricevuto 1.076 segnalazioni e 191 squadre sono state coinvolte nella gestione di incidenti. A preoccupare maggiormente è l’area nordorientale della Bulgaria, dove è stato diramato un avviso di allerta rossa. A Varna, diverse località sono rimaste senza corrente elettrica e acqua. Significativi disagi si registrano inoltre lungo le linee ferroviarie del Paese, con alcuni treni che hanno smesso di circolare e altri che hanno subito importanti ritardi, come quelli della tratta tra Varna e Sofia. (Seb)