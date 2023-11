Ue: Consiglio adotta definitivamente regolamento sull'accesso e l'uso equo dei dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato un nuovo regolamento sulle norme armonizzate sull'accesso e l'uso equi dei dati (Data Act). "La legge impone ai produttori e ai fornitori di servizi l'obbligo di consentire ai loro utenti, siano essi aziende o privati, di accedere e riutilizzare i dati generati dall'uso dei loro prodotti o servizi, dalle macchine da caffè alle turbine eoliche", si legge in una nota del Consiglio. Inoltre, "consente agli utenti di condividere tali dati con terzi: ad esempio, i proprietari di automobili potrebbero scegliere in futuro di condividere alcuni dati del veicolo con un meccanico o con la loro compagnia di assicurazione", prosegue la nota. Il regolamento stabilisce nuove regole su chi può accedere e utilizzare i dati generati nell'Ue in tutti i settori economici. Il suo obiettivo è quello di: garantire l'equità nell'allocazione del valore dei dati tra gli attori dell'ambiente digitale; stimolare un mercato dei dati competitivo; aprire opportunità per l'innovazione basata sui dati; e rendere i dati più accessibili a tutti. La nuova legge mira anche a facilitare il passaggio da un fornitore all'altro di servizi di elaborazione dati, mette in atto misure di salvaguardia contro il trasferimento illegale di dati e prevede lo sviluppo di standard di interoperabilità per il riutilizzo dei dati tra i vari settori. (segue) (Beb)