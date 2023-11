Ue: Consiglio adotta definitivamente regolamento sull'accesso e l'uso equo dei dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Internet delle cose" (Internet of things), la nuova norma si concentra, in particolare, sulle funzionalità dei dati raccolti dai prodotti connessi anziché sui prodotti stessi. Introduce la distinzione tra "dati di prodotto" e "dati di servizio correlati", da cui possono essere condivisi i dati prontamente disponibili. Segreti commerciali e risoluzione delle controversie. La nuova legge mira anche a garantire un livello adeguato di protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale, accompagnata da tutele pertinenti contro eventuali comportamenti abusivi. "Pur promuovendo la condivisione dei dati, il nuovo regolamento mira a sostenere l'industria dell'Ue, fornendo al contempo salvaguardie per le circostanze eccezionali e meccanismi di risoluzione delle controversie", scrive il Consiglio nella nota. La nuova norma contiene misure volte a prevenire l'abuso di squilibri contrattuali nei contratti di condivisione dei dati, di solito dovute a clausole contrattuali inique imposte da una parte con una posizione negoziale significativamente più forte. "Queste misure proteggeranno le aziende dell'Ue da accordi iniqui e daranno alle Pmi un maggiore margine di manovra", si legge nella nota del Consiglio. (segue) (Beb)