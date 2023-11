Ue: Consiglio adotta definitivamente regolamento sull'accesso e l'uso equo dei dati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Inoltre, il testo del regolamento fornisce ulteriori indicazioni alla Commissione in merito alla ragionevole compensazione delle imprese per la messa a disposizione dei dati. Il regolamento fornisce agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e agli organi dell'Ue, gli strumenti per accedere e utilizzare i dati in possesso del settore privato necessari in circostanze eccezionali, in particolare in caso di emergenza pubblica, come inondazioni e incendi, o per svolgere un compito di interesse pubblico. Per quanto riguarda le richieste di accesso ai dati nel contesto "business to government", infatti, il nuovo regolamento prevede che i dati personali siano condivisi solo in circostanze eccezionali, come un disastro naturale, una pandemia, un attacco terroristico, e se i dati richiesti non sono altrimenti accessibili. Anche le micro e le piccole imprese contribuiranno con i loro dati in questi casi e saranno compensate. Nell'ottica dei consumatori, conclude la nota, la nuova legge consentirà loro di passare facilmente da un fornitore di cloud a un altro. Sono state inoltre introdotte garanzie contro i trasferimenti illegali di dati e standard di interoperabilità per la condivisione e l'elaborazione dei dati.