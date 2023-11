Ue: Consiglio adotta definitivamente regolamento sull'accesso e l'uso equo dei dati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, si prevede che la nuova legge possa rendere più economica ed efficiente l'assistenza post-vendita di alcuni dispositivi. Il nuovo regolamento, infine, mantiene la flessibilità degli Stati membri nell'organizzare i compiti di attuazione e applicazione a livello nazionale. L'autorità di coordinamento, negli Stati membri in cui sarà richiesto tale ruolo, agirà come un unico punto di contatto e sarà denominata "coordinatore dei dati". Dopo l'adozione formale di oggi da parte del Consiglio, il nuovo regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue nelle prossime settimane ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applicherà a partire da 20 mesi dalla data di entrata in vigore, tranne che per la parte relativa ai requisiti per l'accesso semplificato ai dati per i nuovi prodotti, che si applicherà ai prodotti connessi e ai servizi ad essi collegati immessi sul mercato dopo 32 mesi dalla data di entrata in vigore. (Beb)