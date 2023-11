© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padre Hans Joachim Lohre, un missionario tedesco rapito un anno fa in Mali da miliziani jihadisti, è stato rilasciato. Lo riferisce l'organizzazione Missionari per l'Africa, ricordando che il religioso era stato rapito nella capitale Bamako. Al momento non si conoscono i dettagli del suo rilascio. L'informazione non è stata commentata dalle autorità di Mali e Germania. (Res)