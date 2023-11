Lavoro: Salvini, farò quello che posso fare contro scioperi come rivendicazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo lunedì "stiamo garantendo a 20 milioni di pendolari e lavoratori di prendere i mezzi pubblici", che se qualcuno pensa di lasciare a piedi "una settimana si è una no per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali, farò quello che la legge mi permette di fare". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a margine della presentazione del Rapporto su "Sussidiarietà e... governo delle infrastrutture”, in corso questa mattina a PwC Milano. Nonostante le contestazioni messe in campo dal ministro per limitare la durata dello sciopero, a Milano lo sciopero di Atm proseguirà comunque per 4 ore, ma Salvini ha ribadito "meglio quattro ore che 24 e conto che i disagi saranno limitati alla sola fascia serale. Se questa mattina in tutta Italia tram, autobus e metropolitane funzionano è un buon servizio reso al Paese" . Il ministro ha infine concluso: "Se dovessimo assecondare gli scioperi di 24 ore del lunedì o del venerdì di questo o quel sindacato saremmo a piedi una settimana sì è una no". (Rem)