Caivano: Mantovano incontra don Patriciello a palazzo Chigi, confronto su iniziative governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano (Na). Nel corso dell’incontro - si legge in una nota di palazzo Chigi - il sottosegretario si è confrontato con don Maurizio sulle diverse iniziative realizzate dal governo a partire dal 31 agosto scorso per operare un rilancio di Caivano e su quelle prossime ad essere avviate. Il sottosegretario ha in tal senso anticipato che sarà nuovamente nella cittadina il 7 dicembre per definire nel dettaglio il Piano Straordinario di interventi infrastrutturali per il Comune di Caivano, su cui sta lavorando il Commissario di Governo Fabio Ciciliano prima di essere approvato dal Consiglio dei Ministri. (Rin)