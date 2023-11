Lavoro: Salvini, sciopero 15 dicembre verso precettazione? Una cosa alla volta, valuterò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Se la direzione per lo sciopero in programma il 15 dicembre va verso la precettazione "una cosa alla volta, intanto sono contento che questo lunedì la gente possa viaggiare. Poi su quanto sia utile fermare il Paese per 24 ore il penultimo venerdì prima di Natale lo valuterò". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a margine della presentazione del Rapporto su "Sussidiarietà e... governo delle infrastrutture”, in corso questa mattina a PwC Milano. "Continueremo a garantire il diritto allo sciopero, perché la Costituzione lo prevede" ha precisato il ministro, e rivolgendosi in particolare allo sciopero annunciato per il 15 dicembre, ha concluso "un altro venerdì, sotto Natale. Farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi per pendolari studenti e lavoratori". (Rem)