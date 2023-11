Ucraina: vicepresidente della Commissione Ue Jourova in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova, è arrivata oggi in visita a Kiev. Lo ha reso noto la stessa Jourova su X, dicendosi "felice" di essere giunta nella capitale ucraina. "Con i nostri amici ucraini discuterò delle loro iniziative di espansione, in particolare nel campo della lotta alla corruzione", ha scritto Jourova. La vicepresidente della Commissione europea ha anche ribadito che l'Ue sosterrà l'Ucraina "per tutto il tempo necessario". (Kiu)