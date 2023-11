Unesco: Cirielli, Italia al centro di diplomazia per valorizzare cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "non ha soltanto un patrimonio straordinario, ma ha anche una capacità comprovata con una componente umana fatta di studiosi e uomini di cultura, di carabinieri capaci di portare avanti la tutela mondiale sia del patrimonio materiale che immateriale”. Ecco perché “il Governo e il Maeci vogliono portare avanti l’idea di una diplomazia che metta al centro la cultura e si candidi sempre come ponte nel Mediterraneo, tra Oriente e Occidente tra Africa ed Europa”. E’ quanto ha affermato il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intervenendo alla Conferenza Unesco "Cultural Heritage in the 21st Century" ospitata a Palazzo Reale a Napoli. “Questa conferenza - ha sottolineato Cirielli - è un atto importante e sottolinea come il governo voglia portare avanti l'Italia come elemento stabilizzante per il progresso della pace e per la comunione di intenti a livello mondiale". La cultura, infatti, "non solo rappresenta un elemento formidabile per la diplomazia ma anche un elemento formidabile per avvicinare i popoli". Cirielli, inoltre, ha aggiunto che “l'Italia sostiene fortemente l'azione dell'Unesco come facilitatore di altri paesi per diffondere la cultura del dialogo, ma anche grazie alle nostre capacità sul campo, essere parte attiva nella tutela del patrimonio culturale mondiale". Questo governo, infine, "si sente particolarmente vicino all'idea di tutelare valori importanti delle tradizioni. Questa convenzione ha rappresentato un salto di livello di qualità perché conferma che nel progresso e nella globalizzazione non bisogna lasciare indietro quello che siamo stati o dimenticare le nostre radici".(Ren)