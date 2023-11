Decreto Migranti: Pellicini (Fd'I), espulsioni saranno più efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Camera voterà il disegno di legge di conversione del decreto legge in tema di immigrazione. Il testo del provvedimento introduce la possibilità di procedere all'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza per lo Stato. L'espulsione, quando ricorrono gravi motivi di sicurezza pubblica, può essere adottata dal Prefetto. In questo modo, sarà più efficace l'azione dello Stato finalizzata a estromettere dal territorio nazionale i soggetti pericolosi". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Pellicini. "Inoltre - ha aggiunto il parlamentare -, viene stabilito che l'autorità di pubblica sicurezza possa procedere a rilievi antropometrici e ad altri accertamenti socio-sanitari, anche radiografici, nei confronti di coloro che si dichiarano minori, affinché si determini con certezza la loro età. Ciò è importantissimo perché il fenomeno dei minori non accompagnati, 15.000 nel 2023, è uno dei più delicati in tema di immigrazione. Nei confronti di colui che verrà condannato per false attestazioni a pubblico ufficiale su identità o su qualità personali proprie o altrui, la pena potrà essere sostituita con l'espulsione dalla Stato. Queste e altre severe disposizioni del provvedimento dimostrano la volontà del governo Meloni di battersi con fermezza contro l'immigrazione irregolare e contro coloro che creano pericolo per la collettività". (Rin)