Giustizia: Zanella (Avs), commissariato Nordio

- "Ora sappiamo che il ministro Nordio è commissariato. Il collega Crosetto, a quanto sembra con il placet di Meloni, ha inventato - non avendo dato prove di ciò che dice - uno scontro tra poteri dello Stato su cui non abbiamo sentito una parola dal Guardasigilli. Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione perché questo è il metodo destabilizzante che la destra evidentemente intende usare nel momento in cui si appresta a riscrivere la Carta costituzionale". Lo afferma Luana Zanella, presidente dei deputati di Alleanza verdi e sinistra. (Rin)