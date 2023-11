Ponte Stretto: Salvini, sarà grande opera, rispetto per Report ma guardo altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte sullo Stretto di Messina "sarà una grande opera che porterà lavoro e sviluppo in tutta Italia, non solo in Sicilia e in Calabria. Con tutto rispetto per Report, guardo altro in televisione". Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo su quanto emerso dalla puntata di Report in onda ieri sera, a margine della presentazione del Rapporto su "Sussidiarietà e... governo delle infrastrutture”, in corso questa mattina a PwC Milano. "Dopo 50 anni di chiacchiere - ha concluso Salvini - sarò orgoglioso di partecipare a un’opera che l’ingegneria al mondo invidierà". (Rem)