Francia: al via processo contro ministro del Lavoro Dussopt per favoritismo

- Inizia oggi in Francia il processo al ministro del Lavoro Olivier Dussopt, accusato di "favoritismo" in una gara d'appalto lanciata nel 2009 ad Annonay, Paese di cui era sindaco in quel periodo. Il caso è emerso nel 2020 grazie ad un articolo pubblicato dal quotidiano d'inchiesta "Mediapart", secondo il quale un dirigente della Saur, azienda attiva nel trattamento delle acque, aveva regalato a Dussopt due litografie del pittore Gerard Garouste. La Procura nazionale finanziaria aveva aperto un'inchiesta, in seguito archiviata. Nel 2020 una perquisizione effettuata a casa di Dussopt aveva poi fatto emergere uno scambio di mail tra l'attuale ministro e il direttore generale della Saur, Olivier Brousse. Il processo si chiuderà il 30 novembre.(Frp)