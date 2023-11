Germania: ministro Economia Habeck, attuare progetti nonostante crisi di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devono essere attuati “tutti i progetti già concepiti” per sostenere l'economia della Germania, nonostante la crisi di bilancio in cui si trova il Paese. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, che non ha fornito dettagli su come i singoli piani dovrebbero trovare attuazione. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente dei Verdi ha aggiunto che si tratta di “difendere” la Germania come economia dopo la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Il verdetto ha aperto una lacuna da 60 miliardi di euro nei conti pubblici del Paese, portando il governo del cancelliere Olaf Scholz a congelare il bilancio per il 2023 e le autorizzazioni di impegno per le spese nel 2024. Al fine di risolvere la crisi, l'esecutivo federale presenterà domani al Bundestag un bilancio supplementare per l'anno in corso con la sospensione del “freno all'indebitamento”. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. (Geb)