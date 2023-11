Regno Unito: Global Investment Summit, Sunak esalterà i finanziamenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in occasione del Global Investment Summit in corso a Londra, metterà in risalto i quasi 30 miliardi di sterline (34,5 miliardi di euro) di impegni di investimento a lungo termine da parte di aziende internazionali nel Paese. Il Global Investment Summit fa parte dell'impegno del governo a stimolare gli investimenti nel Regno Unito e a dare impulso all'economia, che la Banca d'Inghilterra prevede rimarrà "piatta" sino al 2025. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Sunak sosterrà che la cifra di 29,5 miliardi di sterline (34 miliardi di euro) svelata oggi è il triplo dell'importo "raccolto" dall'ultimo summit nel 2021. "Gli investimenti di oggi creeranno migliaia di nuovi posti di lavoro e rappresentano un grande voto di fiducia nel futuro dell'economia del Regno Unito", dirà il primo ministro. (Rel)