Medio Oriente: Russia accoglie con favore tregua umanitaria tra Israele e Hamas

- La Russia accoglie con favore la tregua tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas, ma ricorda anche la necessità di proclamare un cessate il fuoco completo. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktorov, al canale "Rossija 24". "Per quanto riguarda la tregua, la accogliamo con favore. Questo, ovviamente, non è ciò che è necessario in questa situazione. Naturalmente sosteniamo una completa cessazione delle ostilità, l'istituzione di corridoi umanitari, la risoluzione urgente di tutte le questioni umanitarie e la creazione di condizioni per un dialogo politico a tutti gli effetti", ha affermato il diplomatico. C'è speranza per il rilascio di altri cittadini russi dalla Striscia di Gaza nel prossimo futuro, ha aggiunto l'ambasciatore. (Rum)