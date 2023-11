Credito: Padoan (Unicredit), Hvb diventerà società a responsabilità limitata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status giuridico di Hypovereinsbank (Hvb), banca tedesca acquisita nel 2005 da Unicredit, passerà da società per azioni a società a responsabilità limitata. L'obiettivo è una maggiore flessibilità e “risparmiare molta burocrazia”. È quanto affermato dal presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, Pier Carlo Padoan, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Per l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, la “futura struttura” di Hvb renderà “più semplice sviluppare tutta la potenza della connettività oltre i confini europei, aumentando allo stesso tempo la libertà di ciascun mercato a livello locale”. Padoan ha smentito che Hvb stia perdendo importanza in Unicredit, evidenziando che la rilevanza della controllata in Germania per il gruppo “non è mai stata così elevata come lo è oggi”. In futuro, Hvb “continuerà ad essere gestita fuori dalla Germania, senza se e senza ma”, ha infine dichiarato il presidente del Cda di Unicredit. (Geb)