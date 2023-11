Medio Oriente: da oggi entra in funzione l'ospedale da campo giordano a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo ospedale da campo giordano, il primo a entrare nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre, giorno in cui il movimento islamista palestinese Hamas ha attaccato Israele, inizierà a ricevere pazienti da oggi. Lo ha annunciato il direttore dell'ospedale, Mohammad Juma, all'emittente della Giordania "Al Mamlaka". L’ospedale si trova a Khan Younis, nel sud dell'exclave palestinese, ed è la quinta struttura medica giordana all’interno della Striscia. Il direttore Juma ha dichiarato che "l'ospedale accoglierà gli abitanti della Striscia di Gaza per curare le loro ferite e alleviare il peso che grava sulle spalle del personale sanitario dall'inizio della guerra". L'ospedale comprende: servizi di emergenza; medicina interna generale; terapia intensiva; reparti maschili, femminili e 41 incubatrici neonatali; servizi di ostetricia e ginecologia; radiologia; un laboratorio; una farmacia; una sala di sterilizzazione; e due sale operatorie per interventi urgenti. Il personale dell'ospedale, composto da 145 persone, comprende equipe mediche e infermieristiche dei Servizi medici reali della Giordania, specializzate in chirurgia generale, chirurgia arteriosa, neurologia, chirurgia toracica, chirurgia plastica, ortopedia, chirurgia pediatrica e chirurgia maxillo-facciale. (Lib)