Serbia: Vucic, se opposizione vincerà elezioni mi dimetterò da presidente

- Se l'opposizione vincerà le elezioni in Serbia e a Belgrado il 17 dicembre, nei mesi successivi ci saranno anche le elezioni presidenziali. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente "Pink". "Mi prenderò la responsabilità della sconfitta e la stessa sera annuncerò la data, a gennaio, febbraio o marzo delle mie dimissioni in modo che ci sia abbastanza tempo per le elezioni presidenziali a maggio o settembre o quando l'opposizione lo vorrà", ha detto il presidente serbo. Vucic ha sottolineato che partecipa alla campagna elettorale in vista delle elezioni del 17 dicembre, investendo molte energie, per la lista "La Serbia non deve fermarsi" perché la cosa è "importante per i cittadini". (Seb)