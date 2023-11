Medio Oriente: premier Libano, non vogliamo guerra, ma rifiutiamo profanazione nostra terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano non vuole la guerra, ma allo stesso tempo "non vogliamo che nessuno profani la terra libanese". Lo ha dichiarato ieri sera il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, all'emittente turca "Trt", durante la sua visita in Turchia, dove ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Le regole di ingaggio sul confine meridionale tra Libano e Israele rimangono le stesse, ma non ci sono garanzie internazionali di cui possiamo essere certi", ha spiegato Miqati, aggiungendo: "Sosteniamo pienamente la causa palestinese, ma stiamo cercando il più possibile di evitare che il Libano entri in battaglie sanguinose". La visita del premier libanese in Turchia rientra nel suo tour che ha lo scopo di promuovere il raggiungimento della pace in Libano e nella regione. (Lib)