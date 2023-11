© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del leader dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas in Russia non è stata ancora concordata. E' quanto ha detto Yuri Ushakov, l'assistente del presidente russo, Vladimir Putin. "Finora questa visita non è stata concordata. I contatti continuano", ha affermato Ushakov nel corso di una conferenza stampa. (Rum)