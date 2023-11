Libia: incontro vice capo Consiglio presidenziale e ambasciatore Tunisia, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi, e l'ambasciatore di Tunisia in Libia, Al Asaad al Ajili, hanno discusso il rafforzamento della cooperazione congiunta tra i rispettivi Paesi, compreso il lavoro del comitato superiore congiunto libico-tunisino. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale libico su Facebook, secondo cui i due hanno anche parlato degli sviluppi della scena politica libica e di questioni regionali, in particolare la questione palestinese e i suoi recenti sviluppi. Da parte sua, l'ambasciatore tunisino ha sottolineato il sostegno del suo Paese agli sforzi di soluzione politica condotti dal Consiglio presidenziale in Libia, si legge nella nota. (Lit)