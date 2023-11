Riforme: Casellati, premierato è intervento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ una riforma importante perché è da 40 anni che se ne parla, a destra e a sinistra. Il parlamentarismo, così come disegnato dai nostri Costituenti, non ha funzionato e lo hanno riconosciuto tutti". Lo ha detto il ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, ospite di "Agorà", su Rai3, in merito al disegno di legge costituzionale sul premierato varato dal governo. "Il testo è già stato incardinato presso la commissione Affari costituzionali in Senato e ci siamo messi d’accordo, maggioranza ed opposizioni, sulle tempistiche: saranno auditi 40 costituzionalisti scelti da tutte le parti politiche, i sindacati, le rappresentanze delle categorie economiche. Stiamo procedendo con una attività di ascolto di tutte persone competenti", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)