Sardegna: regista Christiano Pahler vince a Spoleto premio Nickelodeon per Cortometraggio Sociale (2)

- "Sono molto felice di questo premio - ha dichiarato il regista Christiano Pahler -. "Come siamo diventati" è un cortometraggio che mi sta particolarmente a cuore perché parla di un tema che mi riguarda da vicino. Sono convinto che la tecnologia possa essere uno strumento prezioso per stare in contatto con gli altri, ma è importante usarla in modo consapevole, evitando che ci allontani da chi ci sta accanto". Il cortometraggio "Come siamo diventati" ha già vinto il Premio Miglior Cortometraggio al Filming Italy Sardegna Festival e parteciperà anche al Festival Passaggi d'Autore di Sant'Antioco, che si terrà dal 2 al 7 dicembre 2023. (Rsc)